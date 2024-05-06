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В ГУР рассказали, как российский скоростной катер стал недвижимостью

Фото: Андрей Юсов
Автор: Александр Белоус

Главное управление разведки Минобороны подтверждает уничтожение российского скоростного катера серии "Мангуст" в Черном море.

Об этом заявил представитель ГУР Андрей Юсов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Скоростной катер "Мангуст" должен быть скоростным, а теперь стал недвижимостью, на дне находится", - сказал Юсов.

По его словам, ГУР подтверждает не только поражение, но и уничтожение катера.

Юсов сообщил, что катер серии "Мангуст" 150 – это достаточно новая разработчика оккупантов, в Черноморской акватории их не так много. "Сегодня минус один, это уже точно", - добавил он.

Он рассказал, что катер был ликвидирован группой 13 Главного управления разведки. "Дроны Magura V5 украинской разработки в очередной раз прекрасно себя зарекомендовали", - сказал Юсов.

Хотя россияне пытаются учесть свои предыдущие неудачи и хоронят корабли, но украинские специалисты находят возможности для поражения, сообщил он.

Юсов также сообщил, что стоимость катера составляет около 1,3 млн долларов в зависимости от оснащения и модификации. Он используется российскими спецслужбами и пограничниками.

Уничтожение катера

Напомним, подразделение ГУР МО Украины Group 13 уничтожило скоростной российский катер. Удар был нанесен 6 мая морским дроном Magura V5.

Ранее британская разведка сообщала, что после серии значительных потерь у российских кораблей в Черном море были назначены новые командующие Черноморским флотом и главкомом ВМФ РФ.

На данный момент военное ведомство России ищет способы сохранения флота в Черном море. Операции кораблей ограничены, но защита от дронов усилилась.

Согласно информации британской разведки, применение методов маскировки для российских военных кораблей в Черном море, вероятно, не приведет к желаемым результатам и не уменьшит потери флота.

 

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