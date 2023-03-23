У ГУР розповіли, хто візьме вверх в конфлікті Пригожина з армією РФ

"Цей конфлікт триває. Хто вийде переможцем? Найімовірніше - міністерство оборони та генштаб", - сказав він.

Як зазначив Скібіцький, військове відомство різко обмежило постачання та боєприпаси для "вагнерівців".

За його словами, у Пригожина є проблеми з набором особового складу. До того ж він не виконав ту обіцянку, яку давав: він казав, що до вересня візьме Бахмут. Він почав критикувати російську регулярну армію, хоча сам не виконав свої обіцянки.

"Але основне - чи залишиться взагалі ПВК "Вагнера" після того, що зараз відбувається довкола Бахмута? Вона втрачає свої основні сили, а їхні інтереси не обмежуються лише Україною. У них є завдання в Сирії, в Африці, на Близькому Сході. Пригожин уже відверто визнає, що його просто зливають", - додав Скібіцький.