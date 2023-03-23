В ГУР рассказали, кто возьмет вверх в конфликте Пригожина с армией РФ

Евгений Пригожин, скорее всего, проиграет в противостоянии с российскими военными. Группы "Вагнер" вообще может не остаться после происходящего вокруг Бахмута.
Об этом в интервью рассказал заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий.
"Этот конфликт продолжается. Кто выйдет победителем? Скорее всего, министерство обороны и генштаб", - сказал он.
Как отметил Скибицкий, военное ведомство резко ограничило поставки и боеприпасы для "вагнеровцев".
По его словам, у Пригожина есть проблемы с набором личного состава. К тому же он не выполнил того обещания, которое давал: он говорил, что до сентября возьмет Бахмут. Он начал критиковать российскую регулярную армию, хотя сам не выполнил свои обещания.
"Но основное - останется ли вообще ПВК "Вагнера" после того, что сейчас происходит вокруг Бахмута? Она теряет свои основные силы, а их интересы не ограничиваются только Украиной. У них есть задачи в Сирии, в Африке, на Ближнем Востоке. Пригожин уже откровенно признает, что его просто сливают", - добавил Скибицкий.
В январе британская разведка сообщала, что численность группы "Вагнер" на российско-украинском фронте достигала 50 тысяч человек. С этого времени она потеряла примерно половину состава.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.