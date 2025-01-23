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ГУР перехопило наказ окупанта про страту українського військового

Четвер 23 січня 2025 22:25
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ГУР перехопило наказ окупанта про страту українського військового Фото: ГУР перехопило наказ окупанта про страту українського військового (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Українські розвідники перехопили розмову російських окупантів. У ній загарбник наказує стратити полоненого військового ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки Міноборони України.

"Полоненого вбили? Головне завдання зараз - обнулити. Це найголовніше завдання", - наказав загарбник.

ГУР встановило, що воєнний злочинець належить до складу 64-ї окремої мотострілецької бригади 35-ї армії Збройних сил Росії.

Не перший випадок

Нагадаємо, нещодавно українська розвідка перехопила розмову російського командування з підлеглими. У розмові один з командирів армії РФ віддає злочинний наказ на страту військовополоненого Сил оборони України.

Таку ж розмову розвідники перехопили й у грудні минулого року.

Розстріл українських військових

Зазначимо, останнім часом росіяни почали частіше страчувати українських військовополонених.

Зокрема, сьогодні уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що росіяни розстріляли шістьох українських військовополонених.

6 січня Лубінець також повідомив, що російські солдати розстріляли українських військових у Донецькій області. Інцидент стався неподалік населеного пункту Нескучне Волноваського району Донецької області.

Однією з наймасовіших страт став розстріл 16 українських військових на Покровському напрямку. Правоохоронці вже встановили підрозділ окупантів, які могли здійснити страту.

Додамо, за даними колишнього генпрокурора Андрія Костіна, до 90% українських полонених у Росії страждають від різного роду катувань.

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