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У ГУР розповіли, чи варто українцям готуватися до масованих ракетних ударів восени та взимку

Фото: представник ГУР Андрій Юсов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Загроза завдання масованих ударів по території України окупантами буде зберігатися протягом усієї загарбницької війни, проте Росія вже певною мірою використала накопичений ракетний потенціал.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника ГУР Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

"Це ж не прогноз погоди. Поки триває повномасштабна війна, поки ворог на нашій землі, його загарбницькі плани не змінилися. І на будь-яку пору року у нього є терористичні плани, а це означає, що є терористична загроза. Ті обсяги ударів, які ми зараз спостерігаємо, вони відповідають спроможностям виробництва ракетного озброєння агресора", - сказав він.

За його словами, залежно від ситуації на передовій та певних "пріоритетів" по сезону цілі ворожих ударів  можуть змінюватися.

При цьому Юсов зазначив, що загальна тактика РФ та загроза зберігається, поки триває агресивна війна російського диктатора Володимира Путіна проти України.

У представника ГУР також запитали, чи можуть росіяни випускати по Україні по 80 ракет і більше, як було в жовтні.

"Від повномасштабного вторгнення Росія значною мірою використала накопичений ракетний потенціал. У нас були удари, коли по 120 ракет одночасно випускав ворог. І сьогодні кількість зовсім інша. Фактично все, що вони виробляють, одразу випускають по Україні. І відновити той запас, який у них був, вони наразі можливості не мають", - відповів Юсов.

Використання Росією ракет для ударів по Україні

Нещодавно Юсов зазначав, що Росія продовжує виробляти ракети "Калібр", "Кинджал" та "Іскандер", проте масштаби вже не ті, що були раніше. Так, Кремль не накопичує їх, а майже одразу ж випускає по Україні.

При цьому у липні речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Росія ще має в запасі сотні ракет різних типів.

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