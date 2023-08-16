В ГУР рассказали, стоит ли украинцам готовиться к массированным ракетным ударам осенью и зимой

"Это же не прогноз погоды. Пока идет полномасштабная война, пока враг на нашей земле, его захватнические планы не изменились. И на любое время года у него есть террористические планы, а это значит, что есть террористическая угроза. Те объемы ударов, которые мы сейчас наблюдаем, они отвечают способностям производства ракетного вооружения агрессора", - сказал он.

По его словам, в зависимости от ситуации на передовой и определенных "приоритетов" по сезону цели вражеских ударов могут изменяться.

При этом Юсов отметил, что всеобщая тактика РФ и угроза сохраняется, пока продолжается агрессивная война российского диктатора Владимира Путина против Украины.

У представителя ГУР также спросили, могут ли россияне выпускать по Украине по 80 ракет и больше, как было в октябре.

"От полномасштабного вторжения Россия в значительной степени использовала накопившийся ракетный потенциал. У нас были удары, когда по 120 ракет одновременно выпускал враг. И сегодня количество совсем другое. Фактически все, что они производят, сразу выпускают по Украине. И восстановить тот запас, который у них был, они пока возможности нет", - ответил Юсов.

Использование Россией ракет для ударов по Украине

Недавно Юсов отмечал, что Россия продолжает производить ракеты "Калибр", "Кинжал" и "Искандер", однако масштабы уже нет такие, как были раньше. Так, Кремль не накапливает их, а почти сразу же выпускает по Украине.

При этом в июле спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Россия еще имеет в запасе сотни ракет разных типов.

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