У ГУР розкрили заводи, що виробляють компоненти "Цирконів" та "Іскандерів"

Так, на порталі "War&Sanctions" опублікували дані 155 підприємств, які входять до складу або перебувають під управлінням холдингу "Роселектроніка" російської державної корпорації "Ростєх".

Зазначається, що холдинг об'єднує підприємства і наукові організації, що спеціалізуються на розробці й виробництві радіоелектронних компонентів і технологій, засобів і систем зв'язку, автоматизованих систем управління, робототехнічних комплексів, надвисокочастотної електроніки, обчислювальної техніки та телекомунікаційного обладнання.

Продукція використовується у майже всій номенклатурі російського озброєння - балістичних і крилатих ракетах, БпЛА, засобах РЕБ, військовій техніці, системах радіолокації та зв’язку армійської, фронтової та стратегічної авіації тощо.

До "Роселектроніки", зокрема, входять підприємства, задіяні у кооперації з виробництва балістичних ракет 9М723 ОТРК "Іскандер-М" та 3М22 "Циркон".

Серед задіяних підприємств:

АТ "НДІ "Гіриконд" - виробник прецизійних потенціометрів для "Цирконів";

АТ "Ніцевт", який постачає блоки обробки польотної інформації для балістичних "Іскандерів";

АТ "НПП "Інтеграл-В" - виробник імпульсних та нагрівальних трансформаторів, які використовуються в ракетах 9М723.

Останнє наразі досі не перебуває під санкціями жодної з країн санкційної коаліції, як і майже половина від усіх опублікованих сьогодні підприємств холдингу.

Проте, наявність інших підприємств у санкційних списках більшості країн-партнерів мало вплинула на загальні обсяги виробництва цих ракет. Це не означає, що санкції неефективні, а передусім свідчить про необхідність удосконалення механізмів контролю за їх дотриманням і посилення відповідальності за порушення.