В ГУР раскрыли заводы, производящие компоненты "Цирконов" и "Искандеров"

Так, на портале "War&Sanctions" опубликовали данные 155 предприятий, входящих в состав или находящихся под управлением холдинга "Росэлектроника" российской государственной корпорации "Ростех".

Отмечается, что холдинг объединяет предприятия и специализирующиеся на разработке и производстве радиоэлектронных компонентов и технологий, средств и систем связи, автоматизированных систем управления, робототехнических комплексов, сверхвысокочастотной электроники, вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования.

Продукция используется во всей номенклатуре российского вооружения - баллистических и крылатых ракетах, БпЛА, средствах РЭБ, военной технике, системах радиолокации и связи армейской, фронтовой и стратегической авиации и т.д.

В "Росэлектронику", в частности, входят предприятия, задействованные в кооперации по производству баллистических ракет 9М723 ОТРК "Искандер-М" и 3М22 "Циркон".

Среди задействованных предприятий:

АО "НИИ "Гириконд" - производитель прецизионных потенциометров для "Цирконов";

АО "Ницевт", которое поставляет блоки обработки полетной информации для баллистических "Искандеров";

АО "НПП "Интеграл-В" – производитель импульсных и нагревательных трансформаторов, используемых в ракетах 9М723.

Последнее пока до сих пор не находится под санкциями ни одной из стран санкционной коалиции, как и почти половина всех опубликованных сегодня предприятий холдинга.

Однако наличие других предприятий в санкционных списках большинства стран-партнеров мало повлияло на общие объемы производства этих ракет. Это не означает, что санкции неэффективны, а свидетельствует прежде всего о необходимости совершенствования механизмов контроля за их соблюдением и усиления ответственности за нарушения.