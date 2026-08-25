У ГУР розкрили виробників російського винищувача Су-35С

ГУР МО України у розділі представило інтерактивну 3D-модель багатоцільового винищувача Су-35С армії РФ та розкрило підприємства, що задіяні у його виробництві.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ГУР МО України.
Зазначається, що російська армія використовує ці літаки переважно для прикриття своїх ударних груп винищувачів-бомбардувальників Су-34, наземних військ та об’єктів, перехоплення українських БпЛА та крилатих ракет, а також для протидії комплексам ППО ЗСУ.
Оприлюднені підприємства здійснюють розробки та задіяні у виробництві двигунів і паливної системи літака, його систем управління, зв’язку, наведення та радіоелектронної боротьби, основних авіаційних ракет, які застосовуються з Су-35С.
При цьому 22 підприємства з оприлюдненого переліку досі не перебувають під санкціями жодної з країн санкційної коаліції.
Серед розкритих підприємств:
Нагадаємо, нещодавно українські воїни знищили російський винищувач МіГ-29 прямо на аеродромі в Курській області. Крім того, під ударом опинився зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1".
Раніше спецпризначенці Центру спеціального призначення Нацгвардії "Омега" знищили російський бомбардувальник Су-24М на військовому аеродромі "Саки" у тимчасово окупованому Криму.