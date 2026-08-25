У ГУР розкрили виробників російського винищувача Су-35С

Зазначається, що російська армія використовує ці літаки переважно для прикриття своїх ударних груп винищувачів-бомбардувальників Су-34, наземних військ та об’єктів, перехоплення українських БпЛА та крилатих ракет, а також для протидії комплексам ППО ЗСУ.

Оприлюднені підприємства здійснюють розробки та задіяні у виробництві двигунів і паливної системи літака, його систем управління, зв’язку, наведення та радіоелектронної боротьби, основних авіаційних ракет, які застосовуються з Су-35С.

При цьому 22 підприємства з оприлюдненого переліку досі не перебувають під санкціями жодної з країн санкційної коаліції.

Серед розкритих підприємств: