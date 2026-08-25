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У ГУР розкрили виробників російського винищувача Су-35С

11:55 25.08.2026 Вт
2 хв
Більшість задіяних підприємств - досі не під санкціями
aimg Костянтин Широкун
Фото: у ГУР розкрили виробників російського винищувача Су-35С (mil.in.ua)

ГУР МО України у розділі представило інтерактивну 3D-модель багатоцільового винищувача Су-35С армії РФ та розкрило підприємства, що задіяні у його виробництві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ГУР МО України.

Зазначається, що російська армія використовує ці літаки переважно для прикриття своїх ударних груп винищувачів-бомбардувальників Су-34, наземних військ та об’єктів, перехоплення українських БпЛА та крилатих ракет, а також для протидії комплексам ППО ЗСУ.

Оприлюднені підприємства здійснюють розробки та задіяні у виробництві двигунів і паливної системи літака, його систем управління, зв’язку, наведення та радіоелектронної боротьби, основних авіаційних ракет, які застосовуються з Су-35С.

При цьому 22 підприємства з оприлюдненого переліку досі не перебувають під санкціями жодної з країн санкційної коаліції.

Серед розкритих підприємств:

  • ПАТ Авіаційна корпорація "Рубін" - постачальник авіаційних гальмівних та негальмівних коліс;
  • ПАТ "Гідроавтоматика" - виробник агрегатів управління АУ46-05, що входять до складу паливної системи літака;
  • АТ "Науково-дослідний інститут "Октава", який проводив дослідно-конструкторські роботи в рамках розробки багатоцільового винищувача Су-35С.

Нагадаємо, нещодавно українські воїни знищили російський винищувач МіГ-29 прямо на аеродромі в Курській області. Крім того, під ударом опинився зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1".

Раніше спецпризначенці Центру спеціального призначення Нацгвардії "Омега" знищили російський бомбардувальник Су-24М на військовому аеродромі "Саки" у тимчасово окупованому Криму.

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