В ГУР раскрыли производителей российского истребителя Су-35С

ГУР МО Украины в разделе представило интерактивную 3D-модель многоцелевого истребителя Су-35С армии РФ и раскрыло задействованные в его производстве предприятия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ГУР МО Украины.
Отмечается, что российская армия использует эти самолеты преимущественно для прикрытия своих ударных групп истребителей-бомбардировщиков Су-34, наземных войск и объектов, перехватов украинских БПЛА и крылатых ракет, а также противодействия комплексам ПВО ВСУ.
Обнародованные предприятия осуществляют разработки и задействованы в производстве двигателей и системы самолета, его систем управления, связи, наведения и радиоэлектронной борьбы, основных авиационных ракет, применяемых с Су-35С.
При этом 22 предприятия из обнародованного перечня до сих пор не находятся под санкциями ни одной из стран санкционной коалиции.
Среди раскрытых предприятий:
Напомним, недавно украинские воины уничтожили российский истребитель МиГ-29 прямо на аэродроме в Курской области . Кроме того, под ударом оказался зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".
Ранее спецназовцы Центра специального назначения Нацгвардии "Омега" уничтожили российский бомбардировщик Су-24М на военном аэродроме "Саки" во временно оккупированном Крыму.