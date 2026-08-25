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В ГУР раскрыли производителей российского истребителя Су-35С

11:55 25.08.2026 Вт
2 мин
Большинство задействованных предприятий – до сих пор не под санкциями
aimg Константин Широкун
Фото: в ГУР раскрыли производителей российского истребителя Су-35С (mil.in.ua)

ГУР МО Украины в разделе представило интерактивную 3D-модель многоцелевого истребителя Су-35С армии РФ и раскрыло задействованные в его производстве предприятия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ГУР МО Украины.

Отмечается, что российская армия использует эти самолеты преимущественно для прикрытия своих ударных групп истребителей-бомбардировщиков Су-34, наземных войск и объектов, перехватов украинских БПЛА и крылатых ракет, а также противодействия комплексам ПВО ВСУ.

Обнародованные предприятия осуществляют разработки и задействованы в производстве двигателей и системы самолета, его систем управления, связи, наведения и радиоэлектронной борьбы, основных авиационных ракет, применяемых с Су-35С.

При этом 22 предприятия из обнародованного перечня до сих пор не находятся под санкциями ни одной из стран санкционной коалиции.

Среди раскрытых предприятий:

  • Авиационная корпорация "Рубин" - поставщик авиационных тормозных и нетормозных колес;
  • ПАО "Гидроавтоматика" – производитель агрегатов управления АУ46-05, входящих в состав топливной системы самолета;
  • АО "Научно-исследовательский институт "Октава", проводивший опытно-конструкторские работы в рамках разработки многоцелевого истребителя Су-35С.

Напомним, недавно украинские воины уничтожили российский истребитель МиГ-29 прямо на аэродроме в Курской области . Кроме того, под ударом оказался зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".

Ранее спецназовцы Центра специального назначения Нацгвардии "Омега" уничтожили российский бомбардировщик Су-24М на военном аэродроме "Саки" во временно оккупированном Крыму.

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