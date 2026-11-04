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У ГУР розкрили наукові установи РФ, які розробляють ракети та дрони

13:06 04.11.2026 Ср
2 хв
aimg Костянтин Широкун
У ГУР розкрили наукові установи РФ, які розробляють ракети та дрони Фото: у ГУР розкрили наукові установи РФ, які розробляють ракети та дрони (Getty Images)
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У ГУР розкрили наукові установи РФ, які працюють на "оборонку", зокрема, розробляють ракети та перспективні безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ГУР МО України.

Так, аналітики розкрили вищі навчальні заклади РФ, які здійснюють підготовку кадрів для російського ВПК, мають угоди про співробітництво з виробниками озброєння, готують операторів БпЛА для підрозділів ЗС РФ, проводять дослідження та здійснюють розробки у сфері технологій військового та подвійного призначення.

Зокрема, Сколтех розробляє протиоледенільні покриття для БпЛА та технології виготовлення турбінних лопаток авіаційних двигунів. Також Московський фізико-технічний інститут залучений до розробки систем комп’ютерного зору у партнерстві з холдингом "Високоточні комплекси" держкорпорації "Ростех".

Чуваський державний університет ім. І. М. Ульянова також готує інженерно-технічні кадри для виробника завадозахищених навігаційних модулів "Комета" для російських ракет і БпЛА АТ "ВНИИР-Прогресс", а також реалізує з ним спільні науково-дослідні та інноваційні проекти.

Результати такої співпраці надалі використовуються для розвитку оборонних технологій у РФ, основним споживачем яких під час війни є російський військово-промисловий комплекс - машинний зір для ударних БпЛА, гвинти для армійської авіації, інтегральні схеми для бортових систем крилатих ракет тощо.

Раніше РБК-Україна писало, що російські реактивні безпілотники можуть долати значні відстані та досягати західних областей України. Їхня дальність залежить від технічних характеристик, запасу пального й обладнання на борту.

Окрім того, Росіяни суттєво доопрацювали безпілотні апарати "Гербера", які тепер можуть долати відстань до 1200 кілометрів та нести збільшений боєзаряд.

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