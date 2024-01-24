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У ГУР розкрили деталі спецоперації зі знищення трьох ТУ-22 у тилу РФ

Фото: У ГУР розкрили деталі спецоперації зі знищення трьох ТУ-22 у тилу РФ (рос ЗМІ)
Автор: Владислав Прийменко

У ГУР розповіли, як знищили російський бомбардувальник ТУ-22М3. Для цього розвідники подолали понад 600 км територією противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР.

У серпні 2023 року група українських розвідників пройшла пішки територією супротивника понад 600 км. Мета цієї операції була зупинити терористичні авіаційні бомбардування російськими військами мирних українських міст.

Розвідники прорвалися в глибокий тил противника, знищили російський бомбардувальник Ту-22М3 і вивели з ладу ще два. Однак у ході операції розвідники зазнали тяжких втрат.

Повертаючись на підконтрольну Україні територію, розвідувальна група полковника Олега Бабія потрапила в засідку та вступила у нерівну битву з російськими загарбниками.

Прикриваючи відхід своїх бойових побратимів, український розвідник підполковник Олег Бабій зазнав смертельного поранення та загинув.

Спецоперація ГУР

Раніше стало відомо, що у серпні 2023 року на аеродром "Сольці" в Новгородській області РФ було здійснено атаку. Один літак ТУ-22М3 було знищено, а два – переміщено.

У мережі з'явилися знімки аеродрому після атаки.

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ГУР