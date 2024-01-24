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В ГУР раскрыли детали спецоперации по уничтожению трех ТУ-22 в тылу РФ

Фото: В ГУР раскрыли детали спецоперации по уничтожению трех ТУ-22 в тылу РФ (рос СМИ)
Автор: Владислав Прийменко

В ГУР рассказали, как уничтожили российский бомбардировщик ТУ-22М3. Для этого разведчики преодолели более 600 км по территории противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР.

В августе 2023 года группа украинских разведчиков прошла пешком по территории противника более 600 км. Цель этой операции была остановить террористические авиационные бомбардировки российскими войсками мирных украинских городов.

Разведчики прорвались в глубокий тыл противника, уничтожили российский бомбардировщик Ту-22М3 и вывели из строя еще два. Однако в ходе операции разведчики понесли тяжелые потери.

 

Возвращаясь на подконтрольную Украине территорию, разведывательная группа полковника Олега Бабия попала в засаду и вступила в неравное сражение с российскими захватчиками.

Прикрывая уход своих боевых собратьев, украинский разведчик подполковник Олег Бабий получил смертельное ранение и погиб.

Спецоперация ГУР

Ранее стало известно, что в августе 2023 года на аэродром "Сольцы" в Новгородской области РФ была совершена атака. Один самолет ТУ-22М3 был уничтожен, а два - перемещены. 

В сети появились снимки аэродрома после атаки.

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ГУР