У ГУР розкрили деталі конструкції та виробників російської ракети "Іскандер-К"

Так, у ГУР МО України в рубриці "Засоби ураження" опублікували інтерактивну 3D-модель та дані підприємств кооперації з виробництва крилатих ракет 9М727 зі складу оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер-К".

За даними української роздвідки, головним підприємством у виробничому циклі ракети росіян є Дослідне конструкторське бюро "Новатор" концерну "Алмаз-Антей".

Окрім нього, ГУР оприлюднило ще 39 російських та одне білоруське підприємство, що виготовляють бойову частину, турбореактивний двигун та його компоненти, супутникову та інерціальну навігаційні системи, інші електронні блоки та компонентну базу крилатих "Іскандерів".

Особливу увагу привертає те, що 8 із 41 підприємства, оприлюднених у цій публікації, досі не перебувають під санкціями жодної з країн санкційної коаліції.

Підприємства, які залучені до виробництва "Іскандер-К":

Тамбовський завод "Електроприлад" – виробник інерціальної навігаційної системи ГИБ-123-4.

АТ "Високі технології" – виробник газогенераторів ГТТ-37.000 для турбореактивних двигунів ТРДД-50Б.

Волзький електромеханічний завод – постачальник комплектуючих для станцій постановки активних завад 9Б914.

Що відомо про ракету "Іскандер-К"

Ракета "Іскандер-К" – це крилата ракета класу поверхня-поверхня, яка летить за заздалегідь заданою траєкторією на наднизьких висотах, використовуючи засоби радіоелектронного захисту. Вона летить паралельно поверхні землі та може маневрувати на всій ділянці польоту.

Ракета має циліндричну форму із заокругленою носовою частиною. Вона оснащена маршовим турбореактивним двигуном, який працює впродовж всього часу польоту.

На хвостовій частині крилатої ракети містяться 4 невеликі хвостові стабілізатори. Посередині корпусу розташовані 2 крила, які розкриваються незабаром після виходу ракети з транспортно-пускового контейнера. Маса бойової частини становить 480-500 кг, а дальність ураження – від 50 до 500 км.