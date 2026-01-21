В ГУР раскрыли детали конструкции и производителей российской ракеты "Искандер-К"

Главным производителем крылатых ракет "Искандер-К" является Опытное конструкторское бюро "Новатор" концерна "Алмаз-Антей".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГУР МО Украины.
Так, в ГУР МО Украины в рубрике "Средства поражения" опубликовали интерактивную 3D-модель и данные предприятий кооперации по производству крылатых ракет 9М727 из состава оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-К".
По данным украинской разведки, главным предприятием в производственном цикле ракеты россиян является Исследовательское конструкторское бюро "Новатор" концерна "Алмаз-Антей".
Кроме него, ГУР обнародовало еще 39 российских и одно белорусское предприятие, изготавливающие боевую часть, турбореактивный двигатель и его компоненты, спутниковую и инерциальную навигационные системы, другие электронные блоки и компонентную базу крылатых "Искандеров".
Особое внимание привлекает то, что 8 из 41 предприятия, обнародованных в этой публикации, до сих пор не находятся под санкциями ни одной из стран санкционной коалиции.
Предприятия, которые вовлечены в производство "Искандер-К":
Ракета "Искандер-К" - это крылатая ракета класса поверхность-поверхность, которая летит по заранее заданной траектории на сверхнизких высотах, используя средства радиоэлектронной защиты. Она летит параллельно поверхности земли и может маневрировать на всем участке полета.
Ракета имеет цилиндрическую форму с закругленной носовой частью. Она оснащена маршевым турбореактивным двигателем, который работает в течение всего времени полета.
На хвостовой части крылатой ракеты содержатся 4 небольших хвостовых стабилизатора. Посередине корпуса расположены 2 крыла, которые раскрываются вскоре после выхода ракеты из транспортно-пускового контейнера. Масса боевой части составляет 480-500 кг, а дальность поражения - от 50 до 500 км.
