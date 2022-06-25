В ГУР рассказали, сколько войск Россия может дополнительно перебросить в Украину

В боевых действиях на территории Украины Россия уже задействовала 105 батальонных тактических групп. При этом их количество может возрасти.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

"Если будет принято такое решение, то, по сути, резервы есть. На сегодняшний день в боевых действиях на нашей территории участвует 105 батальонных тактических групп (БТГр). Мы считаем, что общая численность, которая может быть сейчас немедленно применена – ориентировочно 150-160 БТГр", - сказал он.

По словам представителя украинской разведки, россияне держат резерв на тот случай, если возникнет необходимость переброски на более важные или угрожающие направления боевых действий.

Стоит отметить, что каждая батальонная тактическая группа насчитывает примерно 600-800 офицеров и солдат.