В ГУР рассказали, сколько военных Россия планирует мобилизовать для боев в Украине

Россия уже привлекла к войне против Украины около 160 тысяч военнослужащих, не считая Росгвардии.

"Они применяют разные подходы: и так называемые добровольческие батальоны, и батальоны резервные, батальоны так называемого "Боевого армейского резерва страны" (БАРС). Они их сейчас комплектуют в каждом военном округе для того, чтобы восполнить потери, нарастить свои усилия, и увеличить численность именно той группировки, которая может быть применена против нашего государства", - сказал он.

По словам представителя ГУР, сегодня Россия "имеет значительные проблемы в комплектовании вооруженных сил".

"Время идет, блицкрига они не получили. Поможет ли это (мобилизация большего числа лиц в РФ – ред.)? Пожалуй, все же нет. Потому что моральное состояние военнослужащих, снижается, во-первых. Во-вторых, на контракт, на добровольное вступление в ряды ВС РФ все меньше желающих", - сказал Скибицкий.

Напомним, вчера Путин подписал указ, согласно которому численность армии РФ увеличивается до 1,15 млн человек.

В ISW считают, что таким образом Путин пытается избежать объявления всеобщей мобилизации.

Также в Министерстве обороны Украины отреагировали на увеличение армии государства-агрессора. Посоветовали закупить больше мешков для трупов.

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