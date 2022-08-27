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У ГУР розповіли, скільки військових Росія планує мобілізувати для боїв в Україні

Фото: Вадим Скібіцький, представник ГУР МО (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Артур Родивилов

Росія планує додатково збільшити чисельність армії для повномасштабної війни в Україні ще на 90 тисяч осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова представника Головного управління розвідки Міноборони Вадима Скибицького в ефірі національного телемарафону.

Росія вже залучила до війни проти України близько 160 тисяч військовослужбовців, не рахуючи Росгвардії.

"Вони застосовують різні підходи: і так звані добровольчі батальйони, і батальйони резервні, батальйони так званого "Бойового армійського резерву країни" (БАРС). Вони їх зараз комплектують в кожному військовому окрузі для того, щоб заповнити втрати, наростити свої зусилля, і збільшити чисельність саме того угруповання, яке може бути застосоване проти нашої держави", - сказав він.

За словами представника ГУР, сьогодні Росія "має значні проблеми в комплектуванні збройних сил".

"Час іде, бліцкригу вони не отримали. Чи допоможе це (мобілізація більшої кількості осіб у РФ - ред.)? Мабуть, все ж немає. Тому, що моральний стан військовослужбовців, знижується, по-перше. По-друге, на контракт, на добровільний вступ до лав ЗС РФ все менше охочих", - сказав Скібіцький.

Нагадаємо, вчора Путін підписав указ, згідно з яким чисельність армії РФ збільшується до 1,15 млн осіб.

У ISW вважають, що таким чином Путін намагається уникнути оголошення загальної мобілізації.

Також у Міністерстві оборони України відреагували на збільшення армії держави-агресора. Порадили закупити більше мішків для трупів.

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Війна Росії проти України