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В ГУР рассказали, когда РФ может провести "референдум" или "присоединение" оккупированных территорий

Фото: представитель ГУР Вадим Скибицкий (uacrisis.org)
Автор: Ульяна Безпалько, Александр Белоус

Россияне почти полностью захватили Херсонскую область и теперь ломают голову, что делать и как дальше действовать. Псевдореферендумы могут организовать уже в начале сентября.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

"Какая первая предельная дата? Это все же будет 11 сентября в России единый день голосования. Именно в этот день могут быть затронуты вопросы проведения "референдумов" или иных мероприятий по присоединению оккупированных территорий к России или созданию квазигосударственных образований вроде "херсонская народная республика", или объединение их с Крымом", - сказал он.

По его словам, все это политтехнологи Российской Федерации сейчас прорабатывают. "Идет активное изучение наших территорий, социальной ситуации и что с ними делать в целом - интегрировать или не интегрировать. Это вопрос дилеммный", - отметил Скибицкий.

Ранее сообщалось, что оккупанты намерены аннексировать Херсонскую область, как это раньше было с Крымом. Однако они пока не планируют проводить "референдумы".

Также В Кремле планируют в течение года провести так называемые "референдумы" о присоединении к России в том числе части Запорожской области.

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ХерсонРоссийская Федерация