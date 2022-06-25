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У ГУР розповіли, коли Росія може провести "референдум" чи "приєднання" окупованих територій

Фото: представник ГУР Вадим Скібіцький (uacrisis.org)
Автор: Уляна Безпалько, Олександр Білоус

Росіяни майже повністю захопили Херсонську область і тепер ламають голову, що робити і як далі діяти. Псевдореферендуми можуть організувати вже на початку вересня.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

"Яка перша гранична дата? Це все ж буде 11 вересня в Росії єдиний день голосування. Саме в цей день можуть бути порушені питання проведення "референдумів" чи інших заходів щодо приєднання окупованих територій до Росії, або створення квазідержавних утворень на кшталт "херсонська народна республіка", або об'єднання їх із Кримом", - сказав він.

За його словами, усе це політтехнологи Російської Федерації зараз пропрацьовують. "Йде активне вивчення наших територій, соціальної ситуації і що з ними робити загалом - інтегрувати чи не інтегрувати. Це питання дилемне", - зазначив Скібіцький.

Раніше повідомлялося, що окупанти мають намір анексувати Херсонську область, як це раніше було з Кримом. Проте вони поки що не планують проводити "референдуми".

Також в Кремлі планують протягом року провести так звані "референдуми" про приєднання до Росії в тому числі частини Запорізької області.

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ХерсонРосійська Федерація