ГУР провело зухвалу операцію в ніч на 14 березня: які судна РФ знищено (фото)

Знищили пором, пошкодили судно: наслідки атаки

Спецпризначенці ГУР уразили залізничний пором "Славянін" - його виведено з ладу. Судно "Авангард" отримало пошкодження.

Фото: ураження порома "Славянін" (t.me/DIUkraine)

Обидва кораблі входили до складу Керченської поромної переправи і були залучені у постачанні зброї, боєприпасів та військової техніки для російської армії.

Фото: момент ураження судна "Авангард" (t.me/DIUkraine)

Удар по порту "Кавказ"

Під час тієї ж операції розвідники спільно з іншими підрозділами Сил оборони завдали ударів по інфраструктурі порту "Кавказ" у Краснодарському краї.

Росія використовує цей порт для ведення війни проти України.