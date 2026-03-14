ГУР провело зухвалу операцію в ніч на 14 березня: які судна РФ знищено (фото)

15:00 14.03.2026 Сб
1 хв
Вони використовуються у війні Росії проти України
aimg Олена Чупровська
Фото: серед знищених цілей є пором "Славянін" (росЗМІ)

Українська розвідка в ніч з 13 на 14 березня вивела з ладу два російські військові судна, які забезпечували доставку зброї та техніки через Керченську протоку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Читайте також: Уражено НПЗ та порт "Кавказ": ЗСУ завдали нових ударів по Росії

Знищили пором, пошкодили судно: наслідки атаки

Спецпризначенці ГУР уразили залізничний пором "Славянін" - його виведено з ладу. Судно "Авангард" отримало пошкодження.

Фото: ураження порома "Славянін" (t.me/DIUkraine)

Обидва кораблі входили до складу Керченської поромної переправи і були залучені у постачанні зброї, боєприпасів та військової техніки для російської армії.

Фото: момент ураження судна "Авангард" (t.me/DIUkraine)

Удар по порту "Кавказ"

Під час тієї ж операції розвідники спільно з іншими підрозділами Сил оборони завдали ударів по інфраструктурі порту "Кавказ" у Краснодарському краї.

Росія використовує цей порт для ведення війни проти України.

Нагадуємо, пором "Славянін" уже потрапляв під удар ЗСУ. Влітку 2024 року він отримав суттєві пошкодження.

Нещодавно Генштаб також заявляв про успішне ураження російського заводу "Кремній Ел" у Брянську. Він виготовляв мікросхеми для ракет.

