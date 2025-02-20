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ГУР провело операцію з "вибуховими" FPV-окулярами для росіян, - джерело

Четвер 20 лютого 2025 12:31
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ГУР провело операцію з "вибуховими" FPV-окулярами для росіян, - джерело Ілюстративне фото: ГУР провело операцію з "вибуховими" FPV-окулярами для росіян (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін, Юлія Акимова

Серед російських окупантів сталась серія вибухів окулярів для FPV-дронів під час їхнього використання. За операцією стоять фахівці Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в українських спецслужбах.

Подробиці операції ГУР

Російські пропагандисти жаліються на десятки подібних випадків, які трапились у низці регіонів Російської Федерації (РФ) у перші дні лютого.

Як розповідають джерела, для реалізації операції було придбано велику партію окулярів, після чого фахівці ГУР додатково обладнали їх функцією дистанційного підриву. Після цього, у координації з українською розвідкою, російські волонтери відправили "вибухові" окуляри до підрозділів БпЛА армії ворога.

Фото: ГУР провело операцію з "вибуховими" FPV-окулярами для росіян (джерела РБК-Україна)

"Згодом таких фактів буде значно більше, адже тепер "бандерівські криївки", де виготовляють окуляри з сюрпризом для російських окупантів, є вже не тільки в Українських Карпатах, а і в російському Сибіру", - зазначили автори операції.

Як відзначили у спецслужбах, жахи війни відбуваються у буквальному сенсі на очах ворожих FPV-пілотів. Зокрема додають, що операція з вибуховими FPV-окулярами триває.

Інші операції ГУР

Від початку повномасштабної війни ГУР, Служба безпеки України (СБУ) й Сили оборони провели чималу кількість операцій з метою підриву воєнного потенціалу ворога й не тільки. Наприклад:

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