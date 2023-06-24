У ГУР прокоментували події в Росії і похід Пригожина проти Шойгу

"Насамперед треба розуміти, що мова йде про внутрішній російський конфлікт і протистояння, які є прямим наслідком злочинної військової агресії режиму Путіна проти України", - відзначив Юсов.

Представник ГУР також відзначив, що протистояння в країні є ознакою краху правлячого режиму в Росії.

Україна, зі свого боку, продовжує спостерігати за подальшим перебігом подій.

Бунт Пригожина

Засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин звинуватив Міністерство оборони Росії в ударі по тилових позиціях його найманців. Внаслідок удару, за його словами, було багато загиблих. На тлі тривалого конфлікту з військовим керівництвом Росії, Пригожин оголосив про "похід" на Ростов-на-Дону, щоб "розібратися з беззаконням в армії".

Після захоплення міста, голова ПВК заявив, що "вагнерівці" йтимуть до Москви, доки йому не видадуть міністра оборони Сергія Шойгу та голова Генштабу Валерія Герасимова.

За словами радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, бунт засновника ПВК завершиться поразкою однієї зі сторін, оскільки домовитись вже не вийде.

Тим часом як пише Reuters, "вагнерівці" вже взяли під контроль усі військові об'єкти Воронежу.

Все, що відомо на даний момент про демарш Пригожина - читайте в матеріалі агентства.