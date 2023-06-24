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Домовитись вже не вийде, хтось повинен буде програти: Подоляк про бунт Пригожина

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Субота 24 червня 2023 09:23
Домовитись вже не вийде, хтось повинен буде програти: Подоляк про бунт Пригожина Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Бунт засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина обов'язково завершиться поразкою однієї зі сторін, оскільки домовитись вже не вийде. В Росії усе тільки починається.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter-акаунт.

Як пише Подоляк, "контртерористична операція" Пригожина на території Росії вже призвела до:

  • захоплення Ростова, низки федеральних трас, штабів Південного округу;
  • оцінки з боку ФСБ, Національного антитерористичного центру, Генеральної прокуратури Росії.

"Розкол еліт надто очевидний. Домовитись і вдати, що все залагоджено, не вийде. Хтось має обов'язково програти: або Пригожин (з фатальним фіналом), або колективний "антиПригожин" (група Путіна (Володимир Путін, російський диктатор, - ред.) та кооператив "Озеро"). У Росії все тільки починається", - відзначає радник голови Офісу президента.

Бунт Пригожина

Вчора, 23 червня, голова ПВК заявив про те, що російська армія вдарила по тилових позиціях "Вагнера", внаслідок чого було вбито "величезну кількість солдатів". Після цього він оголосив про "похід" на Ростов-на-Дону, щоб "розібратися з беззаконням в армії".

Наразі відомо про те, що "вагнерівці" вже зайвшли в Ростов. За словами Пригожина, його найманці вже збили три вертольоти ЗС РФ й планують далі йти до Москви, доки їм не видадуть міністра оборони Сергія Шойгу та голова Генштабу Валерія Герасимова.

Тим часом в Москві оголосили "антитерористичні заходи".

Все, що відомо на даний момент про демарш Пригожина - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Російська Федерація Офіс президента Євген Пригожин
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