В ГУР пояснили, чому РФ наймає на війну в Україну жителів Куби та Непалу

Російська Федерація продовжує вербувати іноземців на війну в Україні, тому що це дешевше і вигідніше, ніж мобілізувати росіян. Зокрема мова про непальців та кубинців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки України Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

За його словами, наразі є інформація, що РФ вербує жителів Сьєрра-Леоне, Куби і Непалу. Це ті країни, де невеликий дохід громадян, і тому Росія пропонує чоловікам там легкий та швидкий заробіток, не пояснюючи куди їх направлять.

"Дуже важливо, що більшість урядів держав, де фіксується робота мереж російських рекрутерів, публічно засуджують таку діяльність, навіть дипломатично виступають із заявами. Але в країнах з невеликим доходом ті 1,5 - 2 тисячі, які пропонує агресор, разом з обіцянкою, що це буде не участь в бойових діях, а якась охорона, для частини людей може виглядати привабливо, - розповів Юсов.

Непальські найманці в Україні

Раніше стало відомо, що політик і громадський діяч з Катманду Кріту Бхандарі стала лідером групи членів сімей непальських чоловіків, які воюють в Росії.

За її словами, за останні тижні до неї звернулося близько 2 000 сімей з проханням допомогти зв'язатися з їхніми зниклими безвісти близькими або повернути тих, хто все ще перебуває на зв'язку.

Водночас МЗС Непалу заявило, що четверо непальських бійців наразі утримуються в Україні як військовополонені.

Відомий опозиційний непальський депутат і колишній міністр закордонних справ Бімала Рай Паудьял заявив у четвер у верхній палаті парламенту округу, що від 14 000 до 15 000 непальців воюють на лінії фронту, посилаючись на свідчення чоловіків, які повернулися із зони бойових дій, і закликав російську владу надати ці цифри.

Міністерство закордонних справ Росії своєю чергою не відповіло на запитання CNN про кількість непальців, завербованих російською армією, і про те, скільки з них вже загинуло.

Росіяни набирають на війну проти України іноземців

Як повідомлялось раніше, російські війська відчувають дефіцит кадрових військових для заповнення бойових втрат, тому намагаються залучити іноземних добровольців для служби.

Зокрема країна-терорист займалася вербуванням громадян Куби на війну в Україні. Останнім обіцяли високу заробітну плату, премії та відпустки.

Також на початку січня Непал припинив видачу дозволів своїм громадянам на роботу в Росії та Україні. Щонайменше 10 непальських солдатів були вбиті під час служби в російські армії.

Ми також писали, що нещодавно Непал почав вимагати від Росії виплат компенсацій за загиблих на війні проти України його громадян.

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