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У ГУР порівняли Путіна та Януковича: у РФ все частіше доводиться доводити, що диктатор живий

Новость на русском →
Вівторок 04 липня 2023 15:39
У ГУР порівняли Путіна та Януковича: у РФ все частіше доводиться доводити, що диктатор живий Фото: Андрій Юсов, представник ГУР (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Російській владі все частіше доводиться доводити, що диктатор Володимир Путін живий. Так само про свою "легітимність" нагадував колишній президент України Віктор Янукович.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

"Якщо говорити про яскраву аналогію про "легітимного" (екс-президента України Януковича - ред.), то я думаю, що вона більше підходить так званому Володимиру Путіну або людині схожій на нього. Все частіше на Росії доводиться вже офіційній владі доводити, що Путін нібито живий", - заявив Юсов.

За його словами, навіть російські "ура-патріоти" почали сумніватися, що диктатор зараз насправді живий.

Двійники Путіна

Нагадаємо, у мережі неодноразово поширювали теорії про те, що Володимир Путін має двійників. Її також підтримують і представники ГУР, зокрема, Юсов кілька місяців зазначав, що в експертному середовищі точаться дискусії про те, чи живий диктатор.

Також кілька місяців тому президент України Володимир Зеленський наголошував, що не до кінця впевнений, чи живий Путін.

Наявність двійників у російського диктатора підтверджував і начальник ГУР Кирило Буданов.

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