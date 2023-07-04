У ГУР порівняли Путіна та Януковича: у РФ все частіше доводиться доводити, що диктатор живий

Російській владі все частіше доводиться доводити, що диктатор Володимир Путін живий. Так само про свою "легітимність" нагадував колишній президент України Віктор Янукович.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

"Якщо говорити про яскраву аналогію про "легітимного" (екс-президента України Януковича - ред.), то я думаю, що вона більше підходить так званому Володимиру Путіну або людині схожій на нього. Все частіше на Росії доводиться вже офіційній владі доводити, що Путін нібито живий", - заявив Юсов.

За його словами, навіть російські "ура-патріоти" почали сумніватися, що диктатор зараз насправді живий.

Двійники Путіна

Нагадаємо, у мережі неодноразово поширювали теорії про те, що Володимир Путін має двійників. Її також підтримують і представники ГУР, зокрема, Юсов кілька місяців зазначав, що в експертному середовищі точаться дискусії про те, чи живий диктатор.

Також кілька місяців тому президент України Володимир Зеленський наголошував, що не до кінця впевнений, чи живий Путін.

Наявність двійників у російського диктатора підтверджував і начальник ГУР Кирило Буданов.