Немає доказів. У розвідці натякнули, що у Маріуполі міг бути не Путін

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова в ефірі національного телемарафону.

"У нас немає жодних доказів тому, що ця людина (у Маріуполі - ред.) була Володимиром Путіним. Чоловік, схожий на Володимира Путіна, справді зафіксований на цих кадрах. Зараз точаться дискусії в експертному середовищі, чи живий сам Путін. Але якщо живий, то ми бачимо зазвичай зустрічі Путіна за довгим столом на відстані від живих людей, у нього тремтить одна рука та багато інших уже характерних ознак, які добре характеризують Путіна", - заявив Юсов.

Він зазначив, що серед цих характерних ознак немає прогулянок вечірнім Маріуполем, спілкування з мирними жителями у дворах.

"Тобто, це хороша режисура. І зрозуміло, що російська пропаганда вміє робити різні постановочні сеанси", - додав він.