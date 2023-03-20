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Немає доказів. У розвідці натякнули, що у Маріуполі міг бути не Путін

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Понеділок 20 березня 2023 19:25
Немає доказів. У розвідці натякнули, що у Маріуполі міг бути не Путін Фото: Володимир Путін, російський диктатор (kremlin.ru)
Автор: Іван Носальський

Українська розвідка не має доказів того, що тимчасово окупований Маріуполь відвідав російський диктатор Володимир Путін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова в ефірі національного телемарафону.

"У нас немає жодних доказів тому, що ця людина (у Маріуполі - ред.) була Володимиром Путіним. Чоловік, схожий на Володимира Путіна, справді зафіксований на цих кадрах. Зараз точаться дискусії в експертному середовищі, чи живий сам Путін. Але якщо живий, то ми бачимо зазвичай зустрічі Путіна за довгим столом на відстані від живих людей, у нього тремтить одна рука та багато інших уже характерних ознак, які добре характеризують Путіна", - заявив Юсов.

Він зазначив, що серед цих характерних ознак немає прогулянок вечірнім Маріуполем, спілкування з мирними жителями у дворах.

"Тобто, це хороша режисура. І зрозуміло, що російська пропаганда вміє робити різні постановочні сеанси", - додав він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російська пропаганда заявляла про візит Путіна до Маріуполя минулого тижня.

Пізніше у Білому домі заявили, що під час поїздки Путін міг побачити, наскільки погані справи у його військ.

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