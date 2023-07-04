В ГУР сравнили Путина и Януковича: в РФ все чаще приходится доказывать, что диктатор жив

Российским властям все чаще приходится доказывать, что диктатор Владимир Путин жив. Так же о своей "легитимности" напоминал бывший президент Украины Виктор Янукович.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова в эфире телемарафона.

"Если говорить о яркой аналогии о "легитимном" (экс-президенте Украины Януковиче - ред.), то я думаю, что она больше подходит так называемому Владимиру Путину или человеку похожему на него. Все чаще на России приходится уже официальным властям доказывать, что Путин якобы жив", - заявил Юсов.

По его словам, даже российские "ура-патриоты" начали сомневаться в том, что диктатор сейчас на самом деле жив.

Двойники Путина

Напомним, в сети неоднократно распространяли теории о том, что у Владимира Путина есть двойники. Ее также поддерживают и представители ГУР, в частности, Юсов несколько месяцев отмечал, что в экспертной среде идут дискуссии о том, жив ли диктатор.

Также несколько месяцев назад президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что не до конца уверен, жив ли Путин.

Наличие двойников у российского диктатора подтверждал и начальник ГУР Кирилл Буданов.