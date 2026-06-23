ГУР попередило про біологічний тероризм окупантів на Херсонщині

Окупанти звозять туші заражених тварин до скотомогильників, яких у регіоні налічується близько пів сотні. З них найбільшу небезпеку становлять близько десяти об'єктів, розташованих поблизу Асканії-Нової, Скадовська та Залізного Порту.

"Заражених тварин росіяни позбуваються без дотримання жодних санітарних норм. Худоб’ячі туші не спалюють, а просто закопують. Багато об’єктів знаходяться у вкрай занедбаному стані поблизу доріг та населених пунктів - відстань окремих об’єктів до житлової забудови становить менше ніж 1 кілометр", - сказано в заяві.

Ризики для населення

Місця захоронення не мають глухих огорож чи інших захисних споруд. Крім того, окупаційна так звана "адміністрація" взагалі не проводить необхідного обслуговування цих об'єктів для забезпечення біологічної безпеки.

Ситуацію ускладнює те, що частина могильників знаходиться на ділянках із високим рівнем ґрунтових вод. Це значно збільшує ризик поширення збудника сибірської виразки, який здатний зберігати життєздатність у землі до ста років. Такі дії є прямою загрозою як для цивільного населення, так і для аграрного сектору Херсонщини.

"Навмисне або халатне створення умов для спалаху сибірської виразки - ще один злочин держави-агресора Росії, що може трактуватися як акт біологічного тероризму проти цивільного населення на тимчасово окупованих територіях України", - наголосили в ГУР.

У розвідці не виключають, що російські війська можуть використати ці скотомогильники для проведення провокацій "під чужим прапором".

Зокрема, ворог може здійснити підриви на цих об'єктах, щоб у рамках пропагандистської кампанії звинуватити Україну в нібито застосуванні "біологічної зброї".