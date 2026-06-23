ГУР предупредило о биологическом терроризме окупантов на Херсонщине

На оккупированной Херсонщине россияне нарушают правила погребения скота, инфицированного сибирской язвой. Это создает угрозу распространения опасной болезни.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Главного управления разведки Минобороны.
Оккупанты вывозят туши зараженных животных на скотомогильники, которых в регионе насчитывается около полусотни. Наибольшую опасность представляют около десяти объектов, расположенных вблизи Аскании-Новой, Скадовска и Железного Порта.
"От зараженных животных россияне избавляются без соблюдения санитарных норм. Туши скота не сжигают, а просто закапывают. Многие объекты находятся в крайне заброшенном состоянии вблизи дорог и населенных пунктов - расстояние отдельных объектов до жилой застройки составляет менее 1 километра", - говорится в заявлении.
Места захоронения не имеют глухих ограждений или других защитных сооружений. Кроме того, оккупационная так называемая "администрация" вообще не проводит необходимого обслуживания этих объектов для обеспечения биологической безопасности.
Ситуацию осложняет то, что часть могильников находится на участках с высоким уровнем грунтовых вод. Это значительно увеличивает риск распространения возбудителя сибирской язвы, который способен сохранять жизнеспособность в земле до ста лет. Такие действия представляют прямую угрозу как для гражданского населения, так и для аграрного сектора Херсонской области.
"Умышленное или халатное создание условий для вспышки сибирской язвы - еще одно преступление государства-агрессора России, которое может трактоваться как акт биологического терроризма против гражданского населения на временно оккупированных территориях Украины", - подчеркнули в ГУР.
В разведке не исключают, что российские войска могут использовать эти скотомогильники для проведения провокаций "под чужим флагом".
В частности, враг может устроить взрывы на этих объектах, чтобы в рамках пропагандистской кампании обвинить Украину в якобы применении "биологического оружия".
Напомним, в ночь на 23 июня дроны совершили масштабную атаку на Крым. В результате ударов на полуострове вспыхнули пожары, а движение по Керченскому мосту было приостановлено. Среди целей, подвергшихся ударам, - порт "Кавказ" и нефтяной терминал.
Отметим, что аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают существенное усиление украинских ударов по вражеским тыловым объектам. Только в течение мая-июня 2026 года подтверждено уничтожение более 500 российских грузовиков и других транспортных средств.