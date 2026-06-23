ГУР предупредило о биологическом терроризме окупантов на Херсонщине

Оккупанты вывозят туши зараженных животных на скотомогильники, которых в регионе насчитывается около полусотни. Наибольшую опасность представляют около десяти объектов, расположенных вблизи Аскании-Новой, Скадовска и Железного Порта.

"От зараженных животных россияне избавляются без соблюдения санитарных норм. Туши скота не сжигают, а просто закапывают. Многие объекты находятся в крайне заброшенном состоянии вблизи дорог и населенных пунктов - расстояние отдельных объектов до жилой застройки составляет менее 1 километра", - говорится в заявлении.

Риски для населения

Места захоронения не имеют глухих ограждений или других защитных сооружений. Кроме того, оккупационная так называемая "администрация" вообще не проводит необходимого обслуживания этих объектов для обеспечения биологической безопасности.

Ситуацию осложняет то, что часть могильников находится на участках с высоким уровнем грунтовых вод. Это значительно увеличивает риск распространения возбудителя сибирской язвы, который способен сохранять жизнеспособность в земле до ста лет. Такие действия представляют прямую угрозу как для гражданского населения, так и для аграрного сектора Херсонской области.

"Умышленное или халатное создание условий для вспышки сибирской язвы - еще одно преступление государства-агрессора России, которое может трактоваться как акт биологического терроризма против гражданского населения на временно оккупированных территориях Украины", - подчеркнули в ГУР.

В разведке не исключают, что российские войска могут использовать эти скотомогильники для проведения провокаций "под чужим флагом".

В частности, враг может устроить взрывы на этих объектах, чтобы в рамках пропагандистской кампании обвинить Украину в якобы применении "биологического оружия".