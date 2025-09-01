ГУР показало знищення двох гелікоптерів та ворожого судна в Криму

Два гелікоптери Мі-8 і російський буксир. Бійці ГУР завдали нових ударів по військових об’єктах у тимчасово окупованому Криму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР Міноборони.
Спецпідрозділ ГУР МО України "Примари" провів успішну операцію проти військових об’єктів у Криму. За даними розвідки, дронами було атаковано авіабазу загарбників у Гвардійському, неподалік Сімферополя.
Внаслідок удару було знищено два ворожі гелікоптери Мі-8. Їхня орієнтовна вартість становить від 20 до 30 мільйонів доларів.
Під час іншої операції українські розвідники завдали удару по ворожому судну у бухті Севастополя. Ймовірно, йдеться про буксир БУК-2190, який отримав ураження внаслідок атаки дрона з боєголовкою.
У ГУР підкреслюють, що системна бойова робота триває, а демілітаризація тимчасово окупованого Криму є одним із ключових завдань.
Нагадаємо, українські бійці ССО у ніч з 29 на 30 серпня провели спецоперацію в тимчасово окупованому Криму та знищили російську РЛС на аеродромі "Саки". Вона входила до складу зенітно-ракетного комплексу С-300
Нещодавно бійці Сил спеціальних операцій ЗСУ у тимчасово окупованому Криму вивели з ладу ряд об'єктів логістики росіян. Були знищені та пошкоджені об'єкти інфраструктури забезпечували функціонування та бойове постачання військових частин армії РФ.