RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Убийство Парубия Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

ГУР показало уничтожение двух вертолетов и вражеского судна в Крыму

Фото: В Крыму уничтожили два российских вертолета (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Два вертолета Ми-8 и российский буксир. Бойцы ГУР нанесли новые удары по военным объектам во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР Минобороны.

Спецподразделение ГУР МО Украины "Призраки" провело успешную операцию против военных объектов в Крыму. По данным разведки, дронами была атакована авиабаза захватчиков в Гвардейском, недалеко от Симферополя.

В результате удара были уничтожены два вражеских вертолета Ми-8. Их ориентировочная стоимость составляет от 20 до 30 миллионов долларов.

Атака на Севастополь

Во время другой операции украинские разведчики нанесли удар по вражескому судну в бухте Севастополя. Вероятно, речь идет о буксире БУК-2190, который получил поражение в результате атаки дрона с боеголовкой.

В ГУР подчеркивают, что системная боевая работа продолжается, а демилитаризация временно оккупированного Крыма является одной из ключевых задач.

 

Операции в Крыму

Напомним, украинские бойцы ССО в ночь с 29 на 30 августа провели спецоперацию во временно оккупированном Крыму и уничтожили российскую РЛС на аэродроме "Саки". Она входила в состав зенитно-ракетного комплекса С-300

Недавно бойцы Сил специальных операций ВСУ во временно оккупированном Крыму вывели из строя ряд объектов логистики россиян. Были уничтожены и повреждены объекты инфраструктуры обеспечивали функционирование и боевое снабжение воинских частей армии РФ.

Читайте РБК-Украина в Google News
КрымВойна в Украине