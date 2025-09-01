ГУР показало уничтожение двух вертолетов и вражеского судна в Крыму

Два вертолета Ми-8 и российский буксир. Бойцы ГУР нанесли новые удары по военным объектам во временно оккупированном Крыму.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР Минобороны.
Спецподразделение ГУР МО Украины "Призраки" провело успешную операцию против военных объектов в Крыму. По данным разведки, дронами была атакована авиабаза захватчиков в Гвардейском, недалеко от Симферополя.
В результате удара были уничтожены два вражеских вертолета Ми-8. Их ориентировочная стоимость составляет от 20 до 30 миллионов долларов.
Во время другой операции украинские разведчики нанесли удар по вражескому судну в бухте Севастополя. Вероятно, речь идет о буксире БУК-2190, который получил поражение в результате атаки дрона с боеголовкой.
В ГУР подчеркивают, что системная боевая работа продолжается, а демилитаризация временно оккупированного Крыма является одной из ключевых задач.
Напомним, украинские бойцы ССО в ночь с 29 на 30 августа провели спецоперацию во временно оккупированном Крыму и уничтожили российскую РЛС на аэродроме "Саки". Она входила в состав зенитно-ракетного комплекса С-300
Недавно бойцы Сил специальных операций ВСУ во временно оккупированном Крыму вывели из строя ряд объектов логистики россиян. Были уничтожены и повреждены объекты инфраструктуры обеспечивали функционирование и боевое снабжение воинских частей армии РФ.