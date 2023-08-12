ГУР показало відео "полювання" дронів Magura у Чорному морі

Українські розвідники показали в роботі надводний дрон Magura. Він відпрацював по російських кораблях у Чорному морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони в Telegram.

Розвідники зазначили, що на відео зафіксовані епізоди з полювання мисливців ГУР "на усіляку російсько-окупаційну здобич у нашому Чорному морі".

Довідка. Морський автономний охоронний безпілотний роботизований апарат (англ. Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus, або скорочено MAGURA) - це багатоцільовий безпілотник-корабель, створений українською компанією "СпецТехноЕкспорт". Нещодавно його представили на оборонній виставці у Стамбулі.

Атаки на російські кораблі

В ніч на 4 серпня у районі порту Новоросійськ у Краснодарському краї РФ пролунали вибухи. Міноборони РФ поскаржилося на атаку морських дронів.

Джерела РБК-Україна підтвердили, що СБУ провела спецоперацію у бухті Новоросійська, внаслідок чого було пошкоджено десантний корабель "Оленегорский горняк".

Вже наступної ночі у районі Кримського мосту був атакований дронами великий нафтовий танкер SIG. Джерела зі Служби безпеки підтвердили це у коментарі РБК-Україна. За попередньою інформацією, російський танкер був добре навантажений паливом. Спецоперацію провели СБУ спільно з ВМС.

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