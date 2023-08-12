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ГУР показало видео "охоты" дронов Magura в Черном море

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Украина, Суббота 12 августа 2023 16:28
ГУР показало видео "охоты" дронов Magura в Черном море Фото: ГУР показало видео "охоты" дронов Magura в Черном море (militarist ua)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские разведчики показали в работе надводный дрон Magura. Он отработал по российским кораблям в Черном море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны в Telegram.

Разведчики отметили, что на видео зафиксированы эпизоды охоты охотников ГУР "на всяческую российско-оккупационную добычу в нашем Черном море".

Справка. Морской автономный охранный беспилотный роботизированный аппарат (Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus, или сокращенно MAGURA) - это многоцелевой беспилотник-корабль, созданный украинской компанией "СпецТехноЭкспорт". Недавно он был представлен на оборонной выставке в Стамбуле.

Атаки на российские корабли

В ночь на 4 августа в районе порта Новороссийск в Краснодарском крае РФ прогремели взрывы. Минобороны РФ пожаловалось на атаку морских дронов.

Источники РБК-Украина подтвердили, что СБУ провела спецоперацию в бухте Новороссийска, в результате чего был поврежден десантный корабль "Оленегорский горняк ".

Уже в следующую ночь в районе Крымского моста был атакован дронами крупный нефтяной танкер SIG. Источники из Службы безопасности подтвердили это в комментарии РБК-Украина. По предварительной информации, российский танкер был хорошо нагружен топливом. Спецоперацию провели СБУ совместно с ВМС.

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