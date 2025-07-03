ГУР показало унікальні кадри знищення операторів дронів РФ на Запорізькому напрямку (відео)

Українські захисники знищили 42 позиції операторів дронів РФ на Запорізькому напрямку. Відео своєї роботи вони оприлюднили у мережі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Головного управління розвідки в Telegram.
"Упродовж операції “Дроноцид” на ділянках відповідальності Запорізького фронту бійці українських підрозділів виявили 90 позицій та місць проживання ворожих операторів ударних і розвідувальних безпілотників. Знищено та пошкоджено - 42 об’єкти, де засідали російські вбивці", - йдеться у повідомленні.
До операції долучилися підрозділи Департаменту активних дій ГУР МО України, Командування Повітряних Сил, 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, 128-ї бригади тероборони, підрозділ Flight Skull Сил безпілотних систем, а також сили ОТУ "Запоріжжя" та ОСУВ "Таврія".
На кадрах зафіксовано момент знищення ворожих позицій - операторів БПЛА буквально стирають з поверхні землі.
"На відео - унікальні кадри перетворення на молекули позицій з московитами-літунами", - зазначили в ГУР.
Нагадаємо, що 1 липня рух опору у взаємодії з ГУР МО України вдруге зірвав російську військову логістику - цього разу під удар потрапив ворожий локомотив.
Також у тимчасово окупованій частині Запорізької області 24 травня українські сили провели успішну операцію проти військового ешелону армії РФ.
Крім того, бійці української розвідки влучно проводять операції вздовж всієї лінії фронту. ГУР показали роботу у Запорізькій області.
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