ГУР показало унікальні кадри знищення операторів дронів РФ на Запорізькому напрямку (відео)

"Упродовж операції “Дроноцид” на ділянках відповідальності Запорізького фронту бійці українських підрозділів виявили 90 позицій та місць проживання ворожих операторів ударних і розвідувальних безпілотників. Знищено та пошкоджено - 42 об’єкти, де засідали російські вбивці", - йдеться у повідомленні.

До операції долучилися підрозділи Департаменту активних дій ГУР МО України, Командування Повітряних Сил, 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, 128-ї бригади тероборони, підрозділ Flight Skull Сил безпілотних систем, а також сили ОТУ "Запоріжжя" та ОСУВ "Таврія".

На кадрах зафіксовано момент знищення ворожих позицій - операторів БПЛА буквально стирають з поверхні землі.

"На відео - унікальні кадри перетворення на молекули позицій з московитами-літунами", - зазначили в ГУР.