ua en ru
Сб, 23 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ГУР показало кадри звільнення Кліщіївки (відео)

Кліщіївка, Субота 23 вересня 2023 17:29
UA EN RU
ГУР показало кадри звільнення Кліщіївки (відео) Фото: ЗСУ звільнили Кліщіївку (facebook.com MinistryofDefence UA)
Автор: Каріна Левицька

Українські військові 4 служби Головного управління розвідки Міністерства оборони України продовжують рух вперед.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

"Звільняємо рідну землю!", - наголосили в ГУР.

Розвідка показала кадри боїв за звільнення української Кліщіївки.

Звільнення Кліщіївки Донецької області

18 вересня ексзаступник міністра оборони Ганна Маляр підтвердила звільнення Кліщіївки Донецької області, днем раніше про повернення села під контроль Сил оборони повідомляли самі військові. Тоді ж з'явилося відео одного з боїв за Кліщіївку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька область Війна Росії проти України
NEWS
Знайшли слабку ділянку. Експерт пояснив важливість прориву ЗСУ біля Вербового
Знайшли слабку ділянку. Експерт пояснив важливість прориву ЗСУ біля Вербового
DAILY
Мистецтво війни 21-го століття. Як Україна ламає шаблони та змінює правила на полі бою
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Мистецтво війни 21-го століття. Як Україна ламає шаблони та змінює правила на полі бою