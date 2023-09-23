ГУР показало кадры освобождения Клещиевки (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"Освобождаем родную землю!", - подчеркнули в ГУР.

Разведка показала кадры боев за увольнение украинской Клещиевки.

Освобождение Клещиевки Донецкой области

18 сентября эксзамминистра обороны Анна Маляр подтвердила освобождение Клищиевки Донецкой области, днем ранее о возвращении села под контроль Сил обороны сообщали сами военные. Тогда же появилось видео одного из боев за Клищиевку.

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