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ГУР показало кадры освобождения Клещиевки (видео)

Клещиевка, Суббота 23 сентября 2023 17:29
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ГУР показало кадры освобождения Клещиевки (видео) Фото: ВСУ уволили Клещиевку (facebook.com MinistryofDefence UA)
Автор: Карина Левицкая

Украинские военные 4 службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины продолжают движение вперед.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"Освобождаем родную землю!", - подчеркнули в ГУР.

Разведка показала кадры боев за увольнение украинской Клещиевки.

Освобождение Клещиевки Донецкой области

18 сентября эксзамминистра обороны Анна Маляр подтвердила освобождение Клищиевки Донецкой области, днем ранее о возвращении села под контроль Сил обороны сообщали сами военные. Тогда же появилось видео одного из боев за Клищиевку.

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