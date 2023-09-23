ГУР показало кадры освобождения Клещиевки (видео)
Фото: ВСУ уволили Клещиевку (facebook.com MinistryofDefence UA)
Украинские военные 4 службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины продолжают движение вперед.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
"Освобождаем родную землю!", - подчеркнули в ГУР.
Разведка показала кадры боев за увольнение украинской Клещиевки.
Освобождение Клещиевки Донецкой области
18 сентября эксзамминистра обороны Анна Маляр подтвердила освобождение Клищиевки Донецкой области, днем ранее о возвращении села под контроль Сил обороны сообщали сами военные. Тогда же появилось видео одного из боев за Клищиевку.
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