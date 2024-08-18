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У ГУР показали відео роботи розвідувальних комплексів "Сич" та FPV-дронів у тилу росіян

Фото: у ГУР показали відео роботи розвідувальних комплексів та FPV-дронів (armyinform_com.ua)
Автор: Наталія Кава

Українські розвідники продовжують використовувати розвідувальні та ударні дрони для атак по об'єктах росіян. Цього разу було застосовано розвідувальний комплекс "Сич".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР.

Як розповіли у ГУР, розвідувальні дрони були застосовані групою "Партизани" 9 департаменту ГУР МО України. Бійці групи і надалі продовжують знищувати військову техніку, комплекси спостереження, об’єкти логістики та польові укріплення росіян.

"Вогневого ураження як на фронті, так і у тилу ворога  розвідники завдають за допомогою ударно-розвідувальних комплексів "Сич", а також FPV-дронів", - сказано у повідомленні.

У розвідці зауважили, що робоча дальність цих засобів дозволяє працювати несподівано й неочікувано для окупантів, а отже - результативно.

Далекі атаки дронів

Розвідка України вже неодноразово завдавала ударів по військових об'єктах на території Росії за допомогою своїх дронів. Основна ціль - нафтобази та нафтопереробні заводи росіян.

Наприкінці липня джерела РБК-Україна у спецслужбах повідомили, що дрони Головного управління розвідки вдарили по НПЗ у Туапсе Краснодарського краю РФ.

А сьогодні українські військові завдали удару по важливому для російської армії об'єкт - було атаковано комбінат "Кавказ" у Ростовській області.

Нагадаємо, що до цього росіяни скаржились на вибухи у Ростовській області. Потім вони заявляли про масштабну пожежу у населеному пункті Пролетарськ.

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ГУРВійна в УкраїніАтака дронів