RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В ГУР показали видео работы разведывательных комплексов "Сыч" и FPV-дронов в тылу россиян

Фото: в ГУР показали видео работы разведывательных комплексов и FPV-дронов (armyinform_com.ua)
Автор: Наталья Кава

Украинские разведчики продолжают использовать разведывательные и ударные дроны для атак по объектам россиян. В этот раз был применен разведывательный комплекс "Сыч".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР.

Как рассказали в ГУР, разведывательные дроны были применены группой "Партизаны" 9 департамента ГУР МО Украины. Бойцы группы и дальше продолжают уничтожать военную технику, комплексы наблюдения, объекты логистики и полевые укрепления россиян.

"Огненное поражение как на фронте, так и в тылу врага разведчики наносят с помощью ударно-разведывательных комплексов "Сыч", а также FPV-дронов", - говорится в сообщении.

В разведке отметили, что рабочая дальность этих средств позволяет работать неожиданно и неожиданно для оккупантов, а следовательно – результативно.

Дальние атаки дронов

Разведка Украины уже неоднократно наносила удары по военным объектам на территории России с помощью своих дронов. Основная цель – нефтебазы и нефтеперерабатывающие заводы россиян.

В конце июля источники РБК-Украина в спецслужбах сообщили, что дроны Главного управления разведки ударили по НПЗ в Туапсе Краснодарского края РФ.

А сегодня украинские военные нанесли удар по важному для российской армии объекту - был атакован комбинат "Кавказ" в Ростовской области.

Напомним, что до этого россияне жаловались на взрывы в Ростовской области. Затем они заявляли о масштабном пожаре в населенном пункте Пролетарск.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГУРВойна в УкраинеАтака дронов