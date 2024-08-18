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Сили оборони вдарили по комбінату "Кавказ" в Ростовській області

Ростов, Неділя 18 серпня 2024 11:05
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Сили оборони вдарили по комбінату "Кавказ" в Ростовській області Фото: Україна атакувала комбінат "Кавказ" в Ростовській області (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові завдали удару по важливому для російської армії об'єкт. Захисники атакували комбінат "Кавказ" у Ростовській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Українські захисники здійснили атаку на комбінат "Кавказ" у ніч на 18 серпня. Як зазначає Генштаб, там зберігалися нафта та нафтопродукти, які постачалися також і для потреб окупаційної армії.

"Зафіксовано щонайменше два осередки займання на території об’єкта. Детальніша інформація щодо наслідків ураження уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Завдання виконано силами й засобами Головного управління розвідки Міністерства оборони України у взаємодії зі Збройними силами та іншими складовими Сил оборони України.

Додамо, що комбінат "Кавказ" є російським державним підприємством та входить до структури "Росрезерву". Комбінат розташований у місті Пролетарськ Ростовської області.

Вибухи у Ростовській області

В ніч на 18 серпня росіяни у соціальних мережах поскаржилися на вибухи у Ростовській області. Губернатор російського регіону заявив про атаку дронів. Він стверджував, що нібито атаку "відбили", але було падіння уламків.

За словами росіян, у Ростовській області загорілася нафтобаза у населеному пункті Пролетарськ. У мережі публікували відео з потужною пожежею.

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Сили оборони вдарили по комбінату "Кавказ" в Ростовській області
Сили оборони вдарили по комбінату "Кавказ" в Ростовській області
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