У ГУР показали, як дрони знищують стратегічні об'єкти окупантів

Оператори дронів ГУР завдали точних ударів по стратегічним об'єктам окупантів на фронті. Результат цих атак, демонструє знищення важливих ворожих позицій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони.

Окупанти й надалі втрачають техніку та контроль над передовими позиціями.

Знищено спостережні пункти та засоби радіоелектронної боротьби, які ворог використовував для перешкод українським безпілотникам.

На відео, оприлюдненому захисниками, зафіксовані результати точних ударів дронів по позиціях противника.

Спецпідрозділ Тимура Головного управління розвідки Міністерства оборони України завдали чергових ударів по ворогу. Бойова робота операторів FPV-дронів не зупиняється.

Нагадаємо, що у ГУР МО України показали підготовку спецпідрозділу "Стугна". На Куп’янському напрямку тривали активні бойові дії із зачистки території від російських окупантів.

Крім того, бійці української розвідки влучно проводять операції вздовж всієї лінії фронту. ГУР показали роботу у Запорізькій області.

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