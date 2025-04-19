В ГУР показали, как дроны уничтожают стратегические объекты оккупантов

Операторы дронов ГУР нанесли точные удары по стратегическим объектам оккупантов на фронте. Результат этих атак, демонстрирует уничтожение важных вражеских позиций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны.

Спецподразделение Тимура Главного управления разведки Министерства обороны Украины нанесли очередные удары по врагу. Боевая работа операторов FPV-дронов не останавливается. На видео, обнародованном защитниками, зафиксированы результаты точных ударов дронов по позициям противника. Уничтожены наблюдательные пункты и средства радиоэлектронной борьбы, которые враг использовал для препятствий украинским беспилотникам. Оккупанты и в дальнейшем теряют технику и контроль над передовыми позициями.