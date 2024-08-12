У ГУР показали, як бійці Kraken обороняють Часів Яр від окупантів (відео)

Що передувало

Нагадаємо, Росія вже кілька місяців активно намагається взяти під свій контроль Часів Яр. Зокрема, пропагандисти вже заявляли про те, що місто нібито було захоплене армією РФ, але ця інформація виявилася фейковою.

Зокрема, ще у травні представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький зазначав, що падіння Часового Яру є "лише питанням часу".

Також раніше було відомо, що військове командування РФ дало завдання своїм солдатам захопити Часів Яр до 9 травня, але зробити цього ворогові так і не вдалося.

При цьому нещодавно в Нацгвардії показали, як виглядає Часів Яр під постійними обстрілами росіян.

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