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У ГУР показали, як бійці Kraken обороняють Часів Яр від окупантів (відео)

Ілюстративне фото: українські воїни продовжують обороняти Часів Яр (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські захисники зі спецпідрозділу Головного управління розвідки Kraken героїчно обороняють місто Часів Яр Донецької області. З'явилося відповідне відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України у Telegram.

На відео можна помітити кадри, зняті за допомогою квадрокоптерів і камер бійців підрозділу Kraken.

Зокрема, там є бої на ближніх дистанціях, робота розвідників з кулеметом MG-5, АГС, мінометом та іншими вогневими засобами, ведення аеророзвідки, управління боєм, поранення, перша допомога, евакуація та продовження бою.

Що передувало

Нагадаємо, Росія вже кілька місяців активно намагається взяти під свій контроль Часів Яр. Зокрема, пропагандисти вже заявляли про те, що місто нібито було захоплене армією РФ, але ця інформація виявилася фейковою.

Зокрема, ще у травні представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький зазначав, що падіння Часового Яру є "лише питанням часу".

Також раніше було відомо, що військове командування РФ дало завдання своїм солдатам захопити Часів Яр до 9 травня, але зробити цього ворогові так і не вдалося.

При цьому нещодавно в Нацгвардії показали, як виглядає Часів Яр під постійними обстрілами росіян.

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Головне управління розвідкиГУРЧасів ЯрВійна в Україні