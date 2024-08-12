В ГУР показали, как бойцы Kraken обороняют Часов Яр от оккупантов (видео)

Что предшествовало

Напомним, Россия уже несколько месяцев активно пытается взять под свой контроль Часов Яр. В частности, пропагандисты уже заявляли о том, что город якобы был захвачен армией РФ, но эта информация оказалась фейковой.

В частности, еще в мае представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий отмечал, что падение Часового Яра является "лишь вопросом времени".

Также ранее было известно, что военное командование РФ дало задание своим солдатам захватить Часов Яр до 9 мая, но сделать этого врагу так и не удалось.

При этом недавно в Нацгвардии показали, как выглядит Часов Яр под постоянными обстрелами россиян.

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