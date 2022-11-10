ГУР підтвердило, що Німеччина надіслала для ЗСУ 18 розвідувальних безпілотників
Фото: Німеччина надала ЗСУ 18 розвідувальних безпілотників (Getty Images)
Українські розвідки підтвердили, що Німеччина відправила для ЗСУ 18 розвідувальних безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.
"З Німеччини до України направлено додатковий пакет військової допомоги, до якого, зокрема, увійшло 18 розвідувальних БПЛА", - йдеться у повідомленні.
Розвідка зазначила, що Німеччина надала українським військовим й інші необхідні засоби.
Нагадаємо, вчора уряд Німеччини показав список військової допомоги, яку виділили для України. Зокрема, ЗСУ передали ракети для системи ППО IRIS-T та 30 колісних бронемашин Dingo з посиленим протимінним захистом.
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