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ГУР подтвердило, что Германия направила для ВСУ 18 разведывательных беспилотников

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Украина, Четверг 10 ноября 2022 14:34
ГУР подтвердило, что Германия направила для ВСУ 18 разведывательных беспилотников Фото: Германия предоставила ВСУ 18 разведывательных беспилотников (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские разведчики подтвердили, что Германия отправила для ВСУ 18 разведывательных беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

"Из Германии в Украину направлен дополнительный пакет военной помощи, в который, в частности, вошли 18 разведывательных БПЛА", - говорится в сообщении.

Разведка отметила, что Германия предоставила украинским военным и другие необходимые средства.

Напомним, вчера правительство Германии показало список военной помощи, которую выделили для Украины. В частности, ВСУ передали ракеты для системы ПВО IRIS-T и 30 колесных бронемашин Dingo с усиленной противоминной защитой.

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