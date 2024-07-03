Росіяни скаржаться на вибух авіабомби в Шебекіному. ГУР перехопило розмову (відео)

Росіяни все частіше скаржаться на те, що їх армія сама ж обстрілює їх населені пункти. Зокрема, нещодавно, у російському Шебекіно лунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки МО України.

Як каже одна з жінок, розмову яких було перехоплено, нещодавно біля них вибухнула авіабомба і тепер на тому місці зносять зруйновані будинки.

"Ти вже чула, що у вас там бахнуло гарно. Авіабомба була на горбі, на Безводівському горбі. Там тепер зносять будинки. Авіабомба впала там", - каже одна з росіянок.

Вона також радить своїй знайомій "розпустити" тварин та їхати геть звідти через постійні обстріли та удари дронами.

Ситуація у Бєлгородській області

На початку червня у Бєлгородській області Росії спалахнула потужна пожежа. Тоді у мережі заявили про "приліт" по складу боєприпасів російських військ.

Окрім того, 6 червня дрони ГУР атакували нафтобазу в Бєлгородській області.

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