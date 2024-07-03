Россияне жалуются на взрыв авиабомбы в Шебекино. ГУР перехватило разговор (видео)
Россияне все чаще жалуются на то, что их армия сама обстреливает их населенные пункты. В частности, недавно в российском Шебекино раздавались взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины.
Как говорит одна из женщин, разговор которых был перехвачен, недавно возле них разразилась авиабомба и теперь на том месте сносят разрушенные дома.
"Ты уже слышала, что у вас там бахнуло хорошо. Авиабомба была на холме, на Безводовском холме. Там теперь сносят дома. Авиабомба упала там", - говорит одна из россиянок.
Она также советует своей знакомой "распустить" животных и уезжать оттуда из-за постоянных обстрелов и ударов дронами.
Ситуация в Белгородской области
В начале июня в Белгородской области России вспыхнул мощный пожар. Тогда в сети заявили о "прилете" по составу боеприпасов российских войск.
Кроме того, 6 июня дроны ГУР атаковали нефтебазу в Белгородской области.
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