ГУР перехопило розмову: командир РФ наказав стріляти по своїх (відео)

"55-ку на**й, застрелити, наказ комбата стріляти їх", - наказує у розмові знервований командир.

У ГУР поінформували, що рішення про "обнулення" своїх було ухвалено через непослух та невиконання наказів.

"Тому що через них розбирають наші точки. Скажи, щоб на**й ці п***раси йшли", - додав у розмові росіянин.

В кінці публікації в українській розвідці наголосили, що за кожен здійснений проти народу України воєнний злочин - буде справедлива відплата.