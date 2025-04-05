RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

ГУР перехватило разговор: командир РФ приказал стрелять по своим (видео)

Фото: решение об "обнулении" своих принято из-за непослушания и невыполнения приказов (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Украинские разведчики перехватили очередной разговор оккупантов. В нем командир армии РФ приказывает стрелять по своим.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Главного управления разведки Минобороны Украины.

"55-ку на**й, застрелить, приказ комбата стрелять их", - приказывает в разговоре нервный командир.

В ГУР проинформировали, что решение об "обнулении" своих было принято из-за непослушания и невыполнения приказов.

"Потому что из-за них разбирают наши точки. Скажи, чтоб на**й эти п***расы уходили", - добавил в разговоре россиянин.

В конце публикации в украинской разведке отметили, что за каждое совершенное против народа Украины военное преступление - будет справедливое возмездие.

Другие перехваты ГУР

Напомним, в конце января украинские разведка перехватила разговор, в котором россияне жаловались на свое командование. В частности, по причине того, что их отправляют в "мясные" штурмы.

Также мы писали, что чуть больше двух недель назад Силы обороны Украины нанесли ракетный удар по месту базирования российских войск в Брянской области. О последствиях атаки свидетельствовал перехваченный разговор.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна в Украине