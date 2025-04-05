ГУР перехватило разговор: командир РФ приказал стрелять по своим (видео)

"55-ку на**й, застрелить, приказ комбата стрелять их", - приказывает в разговоре нервный командир.

В ГУР проинформировали, что решение об "обнулении" своих было принято из-за непослушания и невыполнения приказов.

"Потому что из-за них разбирают наши точки. Скажи, чтоб на**й эти п***расы уходили", - добавил в разговоре россиянин.

В конце публикации в украинской разведке отметили, что за каждое совершенное против народа Украины военное преступление - будет справедливое возмездие.